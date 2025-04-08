США не потерпят нарушения договоренностей по урегулированию на Украине

По итогам консультаций РФ и США в Эр-Рияде Кремль опубликовал согласованный между Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Ограничение действует 30 суток с 18 марта, оно может быть автоматически отменено в случае нарушений, также продление моратория возможно по взаимной договоренности.