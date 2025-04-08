Что будет с белорусской экономикой в этом году? Прогноз от Лукашенко

Отвечая на вопрос, удастся ли сохранить такую динамику в этом году, Александр Лукашенко выразил мнение: «Да, где-то возле этого будут темпы роста». Вместе с тем он обратил внимание, что постоянно наращивать темпы к нынешним высоким показателям довольно сложно: «Все время база подрастает, к которой мы проценты считаем».
«К нулю легче прирастать, чем к 90%, поэтому, естественно, 4,5% или 5% (темпов роста экономики. — Прим. БЕЛТА) ни у нас, ни у России постоянно быть не может, — подчеркнул Президент. — Но это не страшно, потому что тот процент или два, на которые мы будем прирастать в 2027—2030 годах, он будет весомее, чем сегодняшние три, четыре или пять процентов. Поэтому надеяться на то, что все время мы будем расти по 5%, не приходится».
Наряду с этим Александр Лукашенко отметил, что прирост белорусской экономики в 2024 году был больше, чем в Германии. «И мы об этом можем говорить, потому что у нас не ноль был. У нас очень высокая была база экономики, и нам 4% добавить — это очень-очень сложно», — отметил глава государства.
По мнению Президента, «надо отдать должное и поблагодарить» те западные компании, которые сбежали из Беларуси и России, за счет чего выиграли отечественные производители. «Очень важная сфера — обеспечение людей. И вот то, чтобы обеспечить людей, у Беларуси в наличии», — подчеркнул глава государства.
Преимущество получили и белорусские высокотехнологичные предприятия, например «ИНТЕГРАЛ». «Только Беларусь сохранила основы микроэлектроники, и мы сегодня востребованы на нашем основном рынке, и не только на российском рынке», — продолжил Президент.
Александр Лукашенко также подчеркнул: «То есть мы сохранили школу, сохранили наши возможности, и это дало нам солидный прирост, в том числе экономики, прежде всего за счет российского рынка. Для оборонного оружия, для космоса, для атомной станции мы очень много чего производим и в большинстве своем поставляем для технологичных отраслей в России свою высокотехнологичную продукцию».