Что будет с белорусской экономикой в этом году? Прогноз от Лукашенко

«К нулю легче прирастать, чем к 90%, поэтому, естественно, 4,5% или 5% (темпов роста экономики. — Прим. БЕЛТА) ни у нас, ни у России постоянно быть не может, — подчеркнул Президент. — Но это не страшно, потому что тот процент или два, на которые мы будем прирастать в 2027—2030 годах, он будет весомее, чем сегодняшние три, четыре или пять процентов. Поэтому надеяться на то, что все время мы будем расти по 5%, не приходится».