Небензя назвал причиной гибели гражданских в Кривом Роге действия ПВО ВСУ

Небензя же отметил, что эта операция нанесла неоспоримый урон «командному составу как ВСУ, так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину», и вновь напомнил, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются «законной целью для российской армии».