Небензя назвал причиной гибели гражданских в Кривом Роге действия ПВО ВСУ

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.
Небензя же отметил, что эта операция нанесла неоспоримый урон «командному составу как ВСУ, так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину», и вновь напомнил, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются «законной целью для российской армии».
«К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне. Во всяком случае именно на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели находившихся рядом с рестораном людей», — сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Российский дипломат добавил, что сам факт проведения военного совещания в одном из городских объектов в районе плотной жилой застройки также свидетельствует о «пренебрежении киевского режима жизнями мирных украинских граждан, используемых им по сути в качестве живого щита и прикрытия для военной деятельности».