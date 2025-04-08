Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля, сообщил источник

«Встреча запланирована на 10-е число», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в МИД, российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.
В ведомстве уточнили, что второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.
Возобновление диалога.
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.