Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля, сообщил источник

СТАМБУЛ, 8 апр — РИА Новости. Новый раунд переговоров между российской и американской делегациями запланирован на 10 апреля в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Источник: © РИА Новости

«Встреча запланирована на 10-е число», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в МИД, российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.

В ведомстве уточнили, что второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Возобновление диалога.

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.

В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.

Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.

На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.