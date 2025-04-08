Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля, сообщил источник

На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.