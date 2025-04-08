МИД РФ: переговоров с Токио по мирному договору не будет без изменения отношения

«Мало ли кто чего хочет. В настоящее время переговоры не ведутся. И до тех пор, пока Япония не изменит свою политику в отношении России, таких переговоров не будет», — сказал он.
Ранее в МИД Японии заявили, что правительство страны настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях. Комментируя это утверждение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Япония по-прежнему привержена враждебным действиям в отношении России, поэтому какие-либо переговоры с Токио по мирному договору пока невозможны.
Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
РФ прекратила переговоры с Японией по вопросу мирного договора из-за введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.