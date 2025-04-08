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Захарова: через 10 лет европейцы могут стать голодными беженцами из-за русофобии

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Антироссийская политика властей ЕС под лозунгом «слабоумие и отвага» обошлась их населению более чем в €1 трлн, такими темпами через 10 лет европейцы станут голодающими беженцами из-за русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«1,3 трлн евро — ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года “слабоумия и отваги”. Русофобия требует денег», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

«Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту председателя Еврокомиссии. Если так дальше продолжится, то через 10−20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам», — указала она.

Захарова подчеркнула, что это «реалии уже завтрашнего дня, которые сами европейцы предпочитают в упор не замечать». «Тем временем ситуация развивается все стремительнее, а экономические проблемы — накапливаются, создавая кумулятивный эффект», — добавила дипломат.