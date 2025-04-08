Захарова: через 10 лет европейцы могут стать голодными беженцами из-за русофобии

«Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту председателя Еврокомиссии. Если так дальше продолжится, то через 10−20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам», — указала она.