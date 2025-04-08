«1,3 трлн евро — ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года “слабоумия и отваги”. Русофобия требует денег», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
«Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту председателя Еврокомиссии. Если так дальше продолжится, то через 10−20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам», — указала она.
Захарова подчеркнула, что это «реалии уже завтрашнего дня, которые сами европейцы предпочитают в упор не замечать». «Тем временем ситуация развивается все стремительнее, а экономические проблемы — накапливаются, создавая кумулятивный эффект», — добавила дипломат.