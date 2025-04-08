США выводят военных из хаба в Польше, где координировалась помощь Украине

Вашингтон перебазирует американскую военную технику и личный состав из Жешув-Ясенки на другие объекты в Польше. Логистический хаб, через который проходили 90% поставок для Вооруженных сил Украины, останется под руководством Польши и НАТО. Президент Анджей Дуда заявил, что решение было согласовано на уровне альянса, и подчеркнул, что произошедшее нельзя называть выводом войск .