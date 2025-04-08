Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле

«Десятого апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий. На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной», — сказала она.