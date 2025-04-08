Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров сообщил о причастности украинца к нападению на пост ДПС в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 8 апреля. /ТАСС/. Гражданин Украины руководил организацией нападения на пост ДПС в чеченском городе Ачхой-Мартане.

Источник: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу», — написал он.

Кадыров также поручил соответствующим органам усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. «Мы будем действовать решительно как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Уже усилены меры контроля, проводится детальный анализ информационных потоков, включая мониторинг деструктивного контента в сети, который может способствовать радикализации», — отметил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что 7 апреля сотрудники полиции, находившиеся на посту ДПС, получили ранения при нападении мужчины с ножом в городе Ачхой-Мартан. Позже один из сотрудников скончался. Злоумышленник был ликвидирован. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено дело по ст. 317 УК РФ.