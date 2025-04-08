8 апреля Газета.Ру Политика

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле пройдут 10 апреля

Делегации РФ и США проведут 10 апреля консультации в Стамбуле. Как сообщили в Госдепе, речь на них пойдет только о работе дипмиссий, а другие политические вопросы, в том числе ситуацию на Украине, обсуждать не планируется. В МИД РФ заявили, что российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.