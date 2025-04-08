Подпольщики узнали о подготовке ВСУ к новой авантюре под Херсоном

«Есть вероятность, что ВСУ готовят военную операцию на Херсонском направлении», — допустил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в течение двух последних недель ВС РФ наносили удары по складам в прибрежной зоне, где, как утверждается, сосредоточены резервы ВСУ. По данным Лебедева, были поражены в том числе хранилища плавсредств. Также очевидцы сообщают об активном движении бензовозов и военных грузовиков в этом направлении.
А ранее военкор Александр Сладков сообщил о новой тактике украинских военных. ВСУ при попытке прорыва сначала подгоняют инженерную технику к оборонительным сооружениям, после чего используют средства РЭБ. Затем в бой вступает мотопехота, которая передвигается на квадроциклах и джихад-мобилях.