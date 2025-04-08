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Захарова с помощью плаката 1948 года показала отношение англосаксов к нацизму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила в Telegram-канале изображение послевоенного советского агитационного плаката «Денацификация по англо-американски», который изобличает отношение Запада к нацизму. По словам дипломата, с тех пор мало что изменилось.

Источник: Life.ru

На плакате изображены два западных офицера, исследующих содержимое черепа военачальника в нацистской форме. Один из них замечает: «Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит».

«С 1948 года мало что изменилось», — прокомментировала Захарова.

А ранее Захарова провела параллель от Гитлера к Бербок из-за проведения мероприятий в честь 80-летия окончания Второй мировой войны без приглашения России и Белоруссии. По её словам, немецкий МИД давно пользуется практиками Третьего рейха.