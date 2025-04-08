Белый дом пообещал «невероятную щедрость», если Китай пойдет на сделку

Она подтвердила, что Трамп вводит пошлину в размере 50% на импорт из Китая в дополнение к уже действующим 20% и 34%, о которых он объявил 2 апреля. Решение повысить пошлины на 50% президент США принял из-за того, что Китай не стал отказываться от введения ответных 34-процентных пошлин.
Такие страны, как Китай, которые решили «отомстить», совершают ошибку, отметила Левитт.
«Когда Америку бьют, [президент] бьет сильнее. Поэтому сегодня в полночь в отношении Китая вступят в силу пошлины в размере 104%», — сообщила пресс-секретарь.
Она заверила, что президент «не сломается». «Китайцы хотят заключить сделку, они просто не знают, как это сделать», — повторила Левитт слова Трампа.
Американский лидер уже говорил, что Китай хочет заключить сделку, но не знает как. По его словам, он ждет «их звонка».
Китай после угроз Трампа новыми пошлинами заявил о намерении «бороться до конца». «Давление и угрозы — неверный способ ведения дел с Китаем», — подчеркнуло Министерство торговли страны.