Белый дом пообещал «невероятную щедрость», если Китай пойдет на сделку

Она подтвердила, что Трамп вводит пошлину в размере 50% на импорт из Китая в дополнение к уже действующим 20% и 34%, о которых он объявил 2 апреля. Решение повысить пошлины на 50% президент США принял из-за того, что Китай не стал отказываться от введения ответных 34-процентных пошлин.