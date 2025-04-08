Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом официально подтвердил повышение пошлин на китайский импорт до 104%

Белый дом официально подтвердил, что Соединённые Штаты обновили тарифную ставку для импорта из Китая, увеличив пошлины до 104%. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт. По её словам, повышение пошлин стало ответом на действия Китая.

Источник: Life.ru

«Они вступят в силу в 00:01 (07:01 мск 9 апреля. — Прим. Life.ru), то есть фактически с завтрашнего дня», — пояснила Ливитт.

По словам пресс-секретаря, Дональд Трамп считает, что Поднебесная должна подписать со Штатами торговое соглашение. Китай хочет заключить сделку, но пока не знает, как к этому приступить, добавила она.

О повышении пошлин на китайскую продукцию первыми заявили американские СМИ. Трамп предупреждал КНР об этом, но Пекин ответил, что не станет терпеть «тарифный шантаж» со стороны США.