Белый дом официально подтвердил повышение пошлин на китайский импорт до 104%

«Они вступят в силу в 00:01 (07:01 мск 9 апреля. — Прим. Life.ru), то есть фактически с завтрашнего дня», — пояснила Ливитт.
По словам пресс-секретаря, Дональд Трамп считает, что Поднебесная должна подписать со Штатами торговое соглашение. Китай хочет заключить сделку, но пока не знает, как к этому приступить, добавила она.
О повышении пошлин на китайскую продукцию первыми заявили американские СМИ. Трамп предупреждал КНР об этом, но Пекин ответил, что не станет терпеть «тарифный шантаж» со стороны США.