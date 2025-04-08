Главком НАТО отнес численность войск и ядерное оружие к преимуществам РФ

Американский генерал Кристофер Каволи, возглавляющий Объединённые вооружённые силы НАТО в Европе, в интервью Sky News назвал ключевые факторы, обеспечивающие стратегическое преимущество России.
По его словам, к ним относятся мощный ядерный потенциал, киберугрозы и значительная численность вооружённых сил.
Каволи отметил, что дальнейшее наращивание военной мощи России якобы представляет серьёзный вызов для стран Североатлантического альянса. Он подчеркнул необходимость учитывать эти факторы при формировании оборонной стратегии НАТО и планировании будущих операций.
Генерал также выразил мнение о важности сохранения текущего контингента американских войск в Европе. Он предупредил, что сокращение военного присутствия США на европейском континенте может ослабить возможности быстрого реагирования на потенциальные угрозы.
Ранее Каволи заявил, что с начала кризиса на Украине был зафиксирован шестикратный рост реализации американского оружия, а объем европейских заказов достиг 265 миллиардов долларов.