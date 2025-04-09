Al Masirah: США нанесли удары по объектам телефонной сети на юго-западе Йемена

Во вторник вечером телеканал проинформировал, что США атаковали с воздуха жилой квартал в городе Ходейда, административном центре одноименной провинции на западе страны. По последним данным Минздрава хуситов, в результате ударов погибли по меньшей мере 6 человек, еще 16 получили ранения. Спасатели продолжают поиски людей под завалами, отмечает Al Masirah.