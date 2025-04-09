Al Masirah: США нанесли удары по объектам телефонной сети на юго-западе Йемена

По его сведениям, американская авиация нанесла по меньшей мере три удара по объектам, обеспечивающим телефонную связь в регионе. Сохранился ли у местных жителей доступ к услугам мобильной связи, не уточняется.
Во вторник вечером телеканал проинформировал, что США атаковали с воздуха жилой квартал в городе Ходейда, административном центре одноименной провинции на западе страны. По последним данным Минздрава хуситов, в результате ударов погибли по меньшей мере 6 человек, еще 16 получили ранения. Спасатели продолжают поиски людей под завалами, отмечает Al Masirah.
15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали атаковать объекты хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию нападений на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники.