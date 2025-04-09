Лавров: РФ старается «встряхнуть» Запад в борьбе с попытками переписать историю

«В наших контактах с немецкими дипломатами где-то последние лет семь-восемь, наверное, как минимум, проскальзывала все чаще и чаще мысль о том — не теми словами, я не цитирую, а передаю то, что они нам внушали, — и смысл был такой: “Дорогие коллеги, мы за все со всеми расплатились. Мы больше ничего никому не должны”. Это был очень тревожный звонок», — подчеркнул Лавров.