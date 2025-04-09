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Захарова проиллюстрировала отношение Запада к нацизму плакатом 1948 года

Речь идет о карикатуре «Денацификация по-англо-американски» Бориса Ефимова.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила сатирический плакат 1948 года работы известного карикатуриста Бориса Ефимова в своём Telegram-канале.

Иллюстрация высмеивает двойственные стандарты США и Великобритании по отношению к нацизму в послевоенный период.

Сопроводив публикацию комментарием «С 1948 года мало что изменилось», Захарова провела параллели между историческими реалиями и современными событиями. Таким образом, она намекнула на неизменность западной политики в отношении идеологий, связанных с нацизмом.

На карикатуре, озаглавленной «Денацификация по-англо-американски», изображены британский и американский генералы, изучающие черепную коробку эсэсовца. Один из них говорит: «Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине и в Прибалтике происходит открытое прославление нацистов, а в мире участились попытки фальсификации истории.