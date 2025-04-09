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Трамп похвастался ежедневной прибылью для США после введения пошлин: Вот какую цифру он назвал

Трамп заявил, что новые пошлины приносят США $2 млрд в день.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что после введения новых пошлин на импортируемые товары страна получает ежедневную прибыль порядка двух миллиардов долларов. Об этом Трамп сказал во вторник 8 апреля, выступая в Белом доме.

«Мы получаем около 2 миллиардов в день на пошлинах. И дела идут очень хорошо», — сказал американский лидер, добавив, что в то же время ведутся переговоры с более чем 70 странами по достижению сделок по новым пошлинам.

Тем временем сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что США впервые в истории столкнулись с ситуацией, когда «один человек разрушает целый фондовый рынок» и напомнила, что Конгресс может отменить чрезвычайные полномочия, позволяющие Трампу вводить пошлины.

В Минфине Великобритании высказали мнение, что американские пошлины сулят беду мировой экономике.

Накануне финансовый аналитик Михаил Васильев предположил, что курс доллара может существенно возрасти по отношению к российскому рублю на фоне введения пошлин на импортные товары в США.