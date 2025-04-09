Трамп похвастался ежедневной прибылью для США после введения пошлин: Вот какую цифру он назвал

Президент США Дональд Трамп заявил, что после введения новых пошлин на импортируемые товары страна получает ежедневную прибыль порядка двух миллиардов долларов. Об этом Трамп сказал во вторник 8 апреля, выступая в Белом доме.
«Мы получаем около 2 миллиардов в день на пошлинах. И дела идут очень хорошо», — сказал американский лидер, добавив, что в то же время ведутся переговоры с более чем 70 странами по достижению сделок по новым пошлинам.
Тем временем сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что США впервые в истории столкнулись с ситуацией, когда «один человек разрушает целый фондовый рынок» и напомнила, что Конгресс может отменить чрезвычайные полномочия, позволяющие Трампу вводить пошлины.
В Минфине Великобритании высказали мнение, что американские пошлины сулят беду мировой экономике.
Накануне финансовый аналитик Михаил Васильев предположил, что курс доллара может существенно возрасти по отношению к российскому рублю на фоне введения пошлин на импортные товары в США.