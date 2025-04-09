Новости СВО. Армия России зашла в Локню, ВСУ готовятся покидать Олешню, Зеленский решил стравить Китай и США, 9 апреля

Севернее, под Купянском, ВСУ всё ещё пытаются отвлечь Российскую армию ударами своих подразделений. На этот раз в бой были брошены элитные подразделения ГУР Украины. К несчастью для украинцев, они встретились с российскими дронами на оптоволокне.