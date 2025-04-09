Небензя: причиной гибели гражданских в Кривом Роге стала работа ПВО Украины

В Киеве в свою очередь заявили, что удар пришелся на жилые дома: повреждены 34 жилых дома, шесть учебных заведений, несколько объектов гражданской инфраструктуры (магазины и кафе), а также десятки автомобилей. Украинская сторона также настаивает, что ВС РФ использовали баллистическую ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью, рассчитанной на поражение большой площади.