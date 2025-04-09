Туз теневой дипломатии: Что известно о самом загадочном переговорщике Кирилле Дмитриеве

Годом позже Дмитриев, по версии журнала Privte Equity International, попал в список «100 самых влиятельных инвесторов». Под его руководством Российский ФПИ сумел реализовать 90 проектов на сумму 2,1 трлн рублей и заключил сделок на сумму больше 40 млрд долларов. Примечательно, что во время пандемии Дмитриев выступал за сотрудничество института Гамалеи с западными фармацевтическими гигантами. Сотрудничество началось в разгар пандемии — в конце 2020 года. Всё это не уберегло Кирилла Дмитриева от санкций: в 2022 году он, как руководитель Российского ФПИ, попал под санкции ряда стран, включая США и Новую Зеландию.