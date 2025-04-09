Дубинский: Зеленский намерен сорвать соглашение с США по ископаемым

По словам Дубинского, юридическая структура подписания соглашения со стороны Киева разрабатывается таким образом, чтобы в будущем появилась возможность признать документ не имеющим законной силы. Он считает, что предпринимаются попытки создать для Зеленского условия для отказа от сделки и затягивания процесса подписания.