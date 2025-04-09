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Дубинский: Зеленский намерен сорвать соглашение с США по ископаемым

Юридически подписание соглашения со стороны Киева строится так, чтобы в любой момент можно было признать документ недействительным, заявил депутат Верховной рады.

Источник: Аргументы и факты

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, Владимир Зеленский стремится сорвать договоренность с Соединенными Штатами относительно ископаемых ресурсов и предпримет попытки аннулировать юридическую силу соглашения.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале Дубинского, утверждается, что «Зеленский и клан Кучмы — Пинчука готовятся заложить под этот контракт часовую бомбу».

По словам Дубинского, юридическая структура подписания соглашения со стороны Киева разрабатывается таким образом, чтобы в будущем появилась возможность признать документ не имеющим законной силы. Он считает, что предпринимаются попытки создать для Зеленского условия для отказа от сделки и затягивания процесса подписания.

«Я делаю это заявление к министру Бессенту… Зеленский уже трижды срывал подписание этого договора… Сейчас, не имея возможности сорвать сделку в четвертый раз, он попытается сделать ее юридически ничтожной», — подчеркнул Дубинский.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сделка по полезным ископаемым с украинской стороны срывается из-за тех, кто «сидит на потоках».