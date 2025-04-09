По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, Владимир Зеленский стремится сорвать договоренность с Соединенными Штатами относительно ископаемых ресурсов и предпримет попытки аннулировать юридическую силу соглашения.
В сообщении, размещенном в Telegram-канале Дубинского, утверждается, что «Зеленский и клан Кучмы — Пинчука готовятся заложить под этот контракт часовую бомбу».
По словам Дубинского, юридическая структура подписания соглашения со стороны Киева разрабатывается таким образом, чтобы в будущем появилась возможность признать документ не имеющим законной силы. Он считает, что предпринимаются попытки создать для Зеленского условия для отказа от сделки и затягивания процесса подписания.
«Я делаю это заявление к министру Бессенту… Зеленский уже трижды срывал подписание этого договора… Сейчас, не имея возможности сорвать сделку в четвертый раз, он попытается сделать ее юридически ничтожной», — подчеркнул Дубинский.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сделка по полезным ископаемым с украинской стороны срывается из-за тех, кто «сидит на потоках».