Украинский депутат Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский спешит провести выборы летом текущего года из-за масштабного кризиса на Украине, который случится осенью из-за отсутствия поддержки со стороны Соединённых Штатов.
«Дело в том, что осенью экономику Украины ждёт масштабнейший кризис, связанный с обвалом цен и курса. Это будет прямым следствием завершения финансовой помощи от США и ЕС, которые сегодня обеспечивают 60 процентов доходов бюджета. При этом из армии вернётся армия инвалидов и льготников. Государство просто не сможет выполнить свои обязательства», — написал Дубинский в Telegram.
Кроме того, по его словам, Украина столкнётся с безработицей.
«Добавьте сюда безработицу — сейчас на уровне 15 процентов, а после масштабного “дембеля” — 20−25 процентов. Уже в этом заложены все признаки грядущей гиперинфляции и обвала гривны», — говорится в публикации.
Дубинский уточнил, что Зеленский намерен «проскочить на выборы» до этого. При этом депутат подчеркнул, что у Зеленского нет никаких шансов.
«Лично я считаю, что Зеленский и Ермак в любом случае закончат, как Муссолини и Петаччи. Но, пускай поболтаются», — добавил он.
Ранее Дубинский заявил, что Киеву следует быть готовым к удару от Соединённых Штатов.