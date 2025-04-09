Странные перемещения американских солдат в Европе: США выводят войска из ключевого хаба поддержки Украины в Польше

Процесс выхода военных США с польской базы затянется на несколько месяцев, сказано в опубликованном на сайте американских вооруженных сил релизе. При этом ни военнослужащие, ни вывозимая из Ясенки техника не покинут территорию Польши. Они будут передислоцированы в «другие места», сказано в сообщении пресс-службы. Места передислокации не называются.