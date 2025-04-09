Странные перемещения американских солдат в Европе: США выводят войска из ключевого хаба поддержки Украины в Польше

Американские военные покидают военную базу Ясенка, расположенную в польском Жешуве. Об этом информирует пресс-служба ВС США. Сообщается, что из Ясенки также вывозится военное оборудование.
Процесс выхода военных США с польской базы затянется на несколько месяцев, сказано в опубликованном на сайте американских вооруженных сил релизе. При этом ни военнослужащие, ни вывозимая из Ясенки техника не покинут территорию Польши. Они будут передислоцированы в «другие места», сказано в сообщении пресс-службы. Места передислокации не называются.
Ясенка известна как критически важный объект и ключевой хаб на территории Польши, через который осуществляется военная поддержка Украины. После выхода с базы американских военных эта функция Ясенки будет сохранена, подчеркивается в сообщении ВС США.
«Важная работа по содействию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжена под руководством Польши и НАТО, при поддержке оптимизированного военного присутствия США», — сказано в релизе.
Вывод американских войск из Жешува прокомментировал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, перемещение военных США из хаба в аэропорту Жешуве и польско-украинской границы было согласовано с НАТО.
«Я знаю этот вопрос, речь идет о передаче ответственности за безопасность аэропорта в Жешуве. Это обсуждалось на уровне альянса», — сказал политик.
Накануне сообщалось, что министерство обороны США рассматривает возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы. Это примерно половина американского контингента, который был направлен в 2022 году предыдущей администрацией США в страны, имеющие границы с Украиной. Инициатива находится на стадии обсуждения, решения по этому вопросу Пентагон еще не принял.
Тем временем генсек НАТО Марк Рютте сделал заявление о возможном выводе войск США из Европы. Рютте считает, что американский контингент может быть выведен из региона, однако уверен, что США не планируют делать это немедленно.
Ранее западноевропейские СМИ высказывали предположение, что по требованию президента России Владимира Путина США намерены вернуть свои военные силы к прежним границам, когда НАТО еще не начало расширение на восток.