Посол Израиля примет участие в параде Победы

Симона Гальперин подтвердила свое участие в параде Победы в 2025 году.
Посол Израиля в России Симона Гальперин подтвердила свое участие в параде, посвященном Дню Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Об этом она сообщила во время общения с журналистами.
«Я там буду», — передает слова Симоны Гальперин РИА Новости. Помимо будущего участия в параде, Гальперин также приняла участие в мероприятии Федерации еврейских общин России, посвященном освобождению российского гражданина Александра Труфанова из плена.
Сам Израиль также будет праздновать 9 мая. Как сообщил Бен Цви, так как это такой же праздник для них, как и для остальных стран СНГ.