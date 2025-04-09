Трамп: пошлины ежедневно приносят США два миллиарда долларов

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что благодаря тарифам в казну Соединённых Штатов каждый день поступают два миллиарда долларов.
«Мы получаем около двух миллиардов долларов в день на пошлинах. И дела идут очень хорошо», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в Белом доме.
Он добавил, что в настоящее время также «хорошо идёт работа» по достижению сделок с государствами «относительно новых пошлин».
Президент Соединённых Штатов уточнил, что американская сторона применяет для «описания» переговоров «сравнение с портным».
«Страны, которые изъявят желание, получат “подшитую и подогнанную по размеру” сделку, а не что-то “с вешалки”», — заявил он и отметил, что уже свыше 70 государств выразили желание договориться с Вашингтоном о тарифах.
Напомним, Трамп объявил о введении пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка тарифов составит десять процентов. Российская Федерация не вошла в этот перечень.