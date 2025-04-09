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«Украина абсолютно не на повестке»: Госдеп раскрыл, о чем будут говорить Россия и США в Стамбуле

Госдеп: на переговорах РФ и США в Стамбуле 10 апреля Украину обсуждать не будут.

Источник: Комсомольская правда

Обсуждение ситуации на Украине не входит в повестку дня предстоящих переговоров России и США в Стамбуле 10 апреля. Об этом информировала официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке», — сказала Брюс на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам официального представителя Госдепа, основной целью переговоров будет достижение прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипломатических миссий РФ и США.

Также Брюс отказались подтвердить информацию о том, что переговоры между США и Украиной могут состояться в Вашингтоне до конца текущей недели.

Накануне сообщалось, что проведение нового раунда переговоров делегаций Российской Федерации и Соединенных штатов ожидается 10 апреля 2025 года.

Также сообщалось, что с российской стороны делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а со стороны США — зампомощника госсекретаря США Соната Коултер.