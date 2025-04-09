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Дубинский: Украина либо будет платить «всем», либо исчезнет с карты

Украина оказалась «загнана в угол».

Украинский депутат Александр Дубинский не исключил, что Украина «исчезнет с карты».

Согласно другому варианту развития событий, Киеву придётся «платить всем сразу». Дубинский подчеркнул, что Украина оказалась «загнала в угол».

«Украина сегодня загнана в угол, и стоит перед безальтернативным выбором: заплатить контрибуции американцам за помощь, и заплатить контрибуции РФ в размере 20 процентов территории за проигрыш, или исчезнуть с карты», — написал он в Telegram.

По словам Дубинского, «уникальность» ситуации состоит в том, что «Украина всем заплатит». До проигрыша в конфликте и банкротстве Украины виноват Зеленский.

Ранее Дубинский заявил, что после завершения конфликта на Украине может быть несколько вариантов развития событий, в том числе гражданская война и распад страны.