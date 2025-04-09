США нанесли авиаудары по объектам телефонной сети на юго-западе Йемена

ВС США нанесли авиаудары по провинции Ибб на юго-западе Йемена. Об этом информирует телеканал Al Masirah, находящийся под контролем движения «Ансан Аллах», известных также как хуситы. Сообщается, что целью бомбардировки были объекты телефонной связи.
По информации телеканала, по обеспечивающим телефонную связь в регионе объектам нанесено не менее трех авиаударов.
Накануне вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу Harry Truman, а также по сопровождавшим его кораблям в северной части Красного моря.
Также сообщалось, что на территории Йемена вскоре может начаться наземная военная операция. Действия будут направлены против хуситов, а ключевой целью военных действий станет установление контроля над портом Ходейда.
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