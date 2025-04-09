США нанесли авиаудары по объектам телефонной сети на юго-западе Йемена

ВС США нанесли авиаудары по провинции Ибб на юго-западе Йемена. Об этом информирует телеканал Al Masirah, находящийся под контролем движения «Ансан Аллах», известных также как хуситы. Сообщается, что целью бомбардировки были объекты телефонной связи.