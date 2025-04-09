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Лавров: ФРГ будет брать деньги в долг на план перевооружения в 800 млрд евро

Глава российского МИД рассказал, чем чревато для ФРГ избрание курса на милитаризацию.

Источник: Комсомольская правда

ФРГ придется брать деньги в долг ради реализации плана по перевооружению ЕС. Такое развитие событий прогнозирует глава российского МИД Сергей Лавров.

«Сейчас мы видим, как та же Германия открыто провозгласила лозунг ремилитаризации, поменяла конституцию ради этого, будет набирать денег в долг для того, чтобы реализовать в три-четыре года программу вооружений на 800 млрд евро», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Дипломат выразил обеспокоенность тем, что идеология нацизма начала «выходить наружу» в Германии, а также усилением русофобии в странах Балтии.

«Это очень тревожно», — резюмировал Лавров.

Ранее британский аналитик Меркурис озвучил прогноз, что немецкое правительство не сможет перевооружить страну, не залезая в огромные долги. План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вряд ли уместен. Если власти ФРГ пойдут у нее на поводу, то окажутся в долговой яме из-за займов, считает эксперт.

Также сообщалось, что в ФРГ прошли акции протеста против размещения американских ракет. Активисты также были против перевооружения Бундесвера.

Тем временем в Великобритании и некоторых странах Европейского союза разрабатывается секретный план, который позволит обойти Еврокомиссию в вопросе выделения средств на оборону.