Лавров: ФРГ будет брать деньги в долг на план перевооружения в 800 млрд евро

«Сейчас мы видим, как та же Германия открыто провозгласила лозунг ремилитаризации, поменяла конституцию ради этого, будет набирать денег в долг для того, чтобы реализовать в три-четыре года программу вооружений на 800 млрд евро», — сказал Лавров в интервью ТАСС.
Дипломат выразил обеспокоенность тем, что идеология нацизма начала «выходить наружу» в Германии, а также усилением русофобии в странах Балтии.
«Это очень тревожно», — резюмировал Лавров.
Ранее британский аналитик Меркурис озвучил прогноз, что немецкое правительство не сможет перевооружить страну, не залезая в огромные долги. План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вряд ли уместен. Если власти ФРГ пойдут у нее на поводу, то окажутся в долговой яме из-за займов, считает эксперт.
Также сообщалось, что в ФРГ прошли акции протеста против размещения американских ракет. Активисты также были против перевооружения Бундесвера.
Тем временем в Великобритании и некоторых странах Европейского союза разрабатывается секретный план, который позволит обойти Еврокомиссию в вопросе выделения средств на оборону.