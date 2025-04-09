Лавров: ФРГ будет брать деньги в долг на план перевооружения в 800 млрд евро

«Сейчас мы видим, как та же Германия открыто провозгласила лозунг ремилитаризации, поменяла конституцию ради этого, будет набирать денег в долг для того, чтобы реализовать в три-четыре года программу вооружений на 800 млрд евро», — сказал Лавров в интервью ТАСС.