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Лавров: Европа снова «окрысилась» на Россию

В истории человечества именно Европа становилась источником крупнейших трагедий, заявил глава МИД РФ.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны вновь демонстрируют агрессию по отношению к Москве. По его словам, в истории человечества именно Европа становилась источником крупнейших трагедий — от наполеоновских войн до Первой и Второй мировых, пишет ТАСС.

Лавров подчеркнул, что до окончания Второй мировой войны именно европейские державы являлись инициаторами масштабных конфликтов. Однако после разгрома нацизма и ослабления Европы лидерство в мировых делах перешло к США, которые, по словам министра, взяли на себя роль инициатора большинства последующих международных конфликтов. Тем не менее, до этого основной источник глобального нестабильности, по мнению Лаврова, исходил именно с европейского континента.

Глава МИД также напомнил, что во времена Второй мировой войны большинство так называемых нейтральных стран Европы фактически сотрудничали с нацистской Германией. В качестве примера он привёл Францию, чьи официальные власти, по его словам, капитулировали перед Германией, а часть французских военных принимала участие в карательных операциях на стороне вермахта.

При этом Лавров отметил, что Россия ценит вклад движения Сопротивления, но это — лишь исключение на фоне общей картины.

Ранее Лавров заявил, что на Украине и в Прибалтике происходит открытое прославление нацистов, а в мире участились попытки фальсификации истории.