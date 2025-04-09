Лавров: Европа снова «окрысилась» на Россию

Лавров подчеркнул, что до окончания Второй мировой войны именно европейские державы являлись инициаторами масштабных конфликтов. Однако после разгрома нацизма и ослабления Европы лидерство в мировых делах перешло к США, которые, по словам министра, взяли на себя роль инициатора большинства последующих международных конфликтов. Тем не менее, до этого основной источник глобального нестабильности, по мнению Лаврова, исходил именно с европейского континента.