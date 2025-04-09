Трамп: США уже взимают с продукции КНР пошлины в 104%

«Они (страны — прим. ТАСС) не хотят направленных против них тарифов. Все очень просто: мы заключаем сделки, а люди платят по тарифам. Страны прямо сейчас платят по [американским] тарифам — Китай платит 104%. Подумайте, 104% — это звучит смешно, но они взимают с нас сборы за многие товары: 100%, 125%. Многие страны обдирали нас направо и налево, но теперь наша очередь обдирать их», — подчеркнул лидер США.