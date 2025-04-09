Агрессивное отношение Европы к России может привести к трагедии мирового масштаба. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что ранее все мировые трагедии начинались с того, что страны Европы проявляли агрессию по отношению к России.
«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на страны, где процветает русофобия, подчеркнув, что самые яркие проявления русофобии имеют место в странах Прибалтики.
Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что милитаризация стран Европы является весьма опасной тенденцией. Она никак не приближает разрядку обстановки в геополитике.