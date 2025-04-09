«Окрысились на Россию»: Лавров напомнил, с чего начинались все мировые трагедии

«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война», — сказал дипломат в интервью ТАСС.