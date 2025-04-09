США возобновят несколько программ помощи USAID

Решение о восстановлении программ было принято под давлением со стороны Конгресса США и высокопоставленных представителей администрации. Поводом для пересмотра также стало предупреждение Всемирной продовольственной программы ООН, которая заявила, что прекращение гуманитарной поддержки может поставить под угрозу жизни миллионов нуждающихся.