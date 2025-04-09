США возобновят несколько программ помощи USAID

США приняли решение возобновить по меньшей мере шесть ранее отменённых программ гуманитарной помощи, реализуемых Агентством США по международному развитию (USAID) в ряде стран. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, восстановление программ затронет Ливан, Сирию, Сомали, Иорданию, Ирак и Эквадор.
Согласно внутреннему письму, исполняющий обязанности главы USAID Джереми Левин, также связанный с Департаментом государственной эффективности США (DOGE), дал указание отменить приостановку помощи и вернуться к реализации проектов в этих странах. Программы были приостановлены в рамках недавней политики администрации Трампа по сокращению внешней помощи, но теперь курс пересмотрен.
Решение о восстановлении программ было принято под давлением со стороны Конгресса США и высокопоставленных представителей администрации. Поводом для пересмотра также стало предупреждение Всемирной продовольственной программы ООН, которая заявила, что прекращение гуманитарной поддержки может поставить под угрозу жизни миллионов нуждающихся.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США решили прекратить финансирование большей части проектов USAID (83%). Сообщалось, что почти всех сотрудников Агентства США по международному развитию в других государствах и американских дипломатов уволят к сентябрю.