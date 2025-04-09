Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в «победу» над РФ

«Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель — победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?», — написал Ульянов в Telegram.