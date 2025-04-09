Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в «победу» над РФ

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал высказывания лидеров европейских государств о «победе» над РФ.
Он напомнил, что в этих заявлениях речь идёт и о «победе» в ходе конфликта, и о «победе» в международных отношениях.
«Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель — победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?», — написал Ульянов в Telegram.
Ранее Ульянов заявил, что отсутствие европейских государств в переговорах, касающихся урегулирования украинского конфликта, является «естественным и неизбежным».
Кроме того, он подчеркнул, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас смешивает понятия «перемирия» и «мира».