Трамп: США введут таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию

«Мы собираемся сделать то, что должны сделать. Мы введем тарифы на фармацевтическую продукцию,. Наше преимущество перед всеми в том, что мы — большой рынок. Поэтому в ближайшее время мы объявим о введении крупных тарифов на фармацевтическую продукцию», — отметил американский лидер.