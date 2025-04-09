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Трамп: США введут таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена ввести таможенные пошлины на импортную фармацевтическую продукцию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник в столице на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.

Источник: Reuters

«Мы собираемся сделать то, что должны сделать. Мы введем тарифы на фармацевтическую продукцию,. Наше преимущество перед всеми в том, что мы — большой рынок. Поэтому в ближайшее время мы объявим о введении крупных тарифов на фармацевтическую продукцию», — отметил американский лидер.