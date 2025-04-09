Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает настоящий страх только перед своим окружением, его мало пугают европейские лидеры или глава Белого дома Дональд Трамп, заявила полковник американской армии в отставке Карен Квиатковски.
«Сначала он говорит президенту США одно, затем возвращается на Украину и говорит другое, а в итоге не выполняет ни одно из обещаний», — сказала она в YouTube-канале.
Полковник подчеркнула, что Зеленский уже давно утратил легитимность. Квиатковски отметила, что пока он находится у власти, урегулирование на Украине невозможно.
Она уточнила, что за главой киевского режима тянется «большая история лжи». Полковник добавила, что Зеленский должен уйти со своего поста.
Напомним, ранее экс-депутат Верховной Рады, эксперт организации «Другая Украина» Владимир Олейник в разговоре с aif.ru заявил, что глава киевского режима не хочет подписывать капитуляцию, в связи с чем он назначил руководителя своего офиса Андрея Ермака участником переговорной группы с представителями США.