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Белый дом подтвердил увеличение пошлин на импорт из КНР до 104 процентов

Повышение связано с ответными мерами китайской стороны.

Вашингтон увеличил таможенные пошлины на импорт из Китайской Народной Республики ещё на 50 процентов — до 104 процентов, заявила пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кэролайн Левитт.

По её словам, повышение связано с ответными мерами китайской стороны. В рамках которых с 10 апреля будут увеличены пошлины на все американские товары.

«Со стороны Китая было ошибкой принимать ответные меры», — отметила она.

Левитт прокомментировала информацию о том, что США повысили импортные пошлины на продукцию из КНР до уровня 104 процента. В частности, о введении таких тарифов с апреля проинформировал телеканал Fox News.

Ранее сообщалось, что Китай пообещал «бороться до конца», если президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решит установить дополнительные пошлины.