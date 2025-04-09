Дмитрий Демешин устроил разнос за недостроенную дамбу

Губернатор дал месяц, чтобы завершить строительство дамбы.
На прошедшем совещании Дмитрий Демешин в очередной раз поднял вопрос о недостроенной дамбе в Индустриальном районе, об этом сообщает «МК в Хабаровске».
«Завершение бетонирования до 28 марта, а выдача разрешения на ввод 3-го этапа объекта в эксплуатацию 1 апреля 2025 года. Витиник и Зотеева мне адресно свои подписи ставили под тем документом, который они сделали в интересах людей. Служебную проверку в отношении Виктора Алексеевича Витиника и Анастасии Геннадьевны Зотеевой», — обратился к присутствующим глава региона.
Губернатор также отметил, что на третьем этапе возведения дамбы должен быть залит монолитный порог с устройством понтона-батопорта длиной 75 метров. Подрядная организация бралась сделать это до 28 марта, но ему по-прежнему рассказывают про отложения ила и грунта и необходимость задействовать земснаряд или плавучие краны. И тут опять проблема — надо ждать, пока полностью сойдет лед.
«Дал минстрою региона месяц, чтобы закончить бетонирование порога дамбы. Руководителей, допустивших затягивание сроков, ждет строгая дисциплинарная ответственность. Я всех предупреждал, что времени на раскачку нет», — написал в своем тг-канале Дмитрий Демешин.
Эксперты отмечают, что Дмитрий Демешин не только назначает конкретных ответственных за важные стройки, но и обозначает четкие сроки их сдачи, за срыв которых последует дисциплинарная ответственность.
Напомним, в феврале глава региона лично проинспектировал проблемные объекты, в частности, осмотрел, как идет строительство дамбы.
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