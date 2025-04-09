Дмитрий Демешин устроил разнос за недостроенную дамбу

Губернатор также отметил, что на третьем этапе возведения дамбы должен быть залит монолитный порог с устройством понтона-батопорта длиной 75 метров. Подрядная организация бралась сделать это до 28 марта, но ему по-прежнему рассказывают про отложения ила и грунта и необходимость задействовать земснаряд или плавучие краны. И тут опять проблема — надо ждать, пока полностью сойдет лед.