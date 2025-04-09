Трамп: США установят таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию

«Мы собираемся сделать то, что должны сделать. Мы введём тарифы на фармацевтическую продукцию. Наше преимущество перед всеми в том, что мы — большой рынок. Поэтому в ближайшее время мы объявим о введении крупных тарифов на фармацевтическую продукцию», — сказал он.