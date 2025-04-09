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Лавров: Европа снова «окрысилась» на Россию, с этого начиналась не одна война

Европейские лидеры в очередной раз «окрысились» на Россию. Ранее именно с этого начинались многие крупные мировые трагедии вроде Первой и Второй мировых войн, напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: Life.ru

«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев», — рассказал дипломат ТАСС.

Глава МИД напомнил, что во время Второй мировой практически все «нейтральные» европейские державы оказывали поддержку нацистской Германии. Лишь после разгрома гитлеровцев в 1945 году и ослабления Европы инициаторами большинства конфликтов стали американцы, но до этого источником всего трагизма была именно Европа.

Действиями ЕС недовольны не только в России, но и за океаном. Так, по словам американского лидера Дональда Трампа, европейские страны ведут себя «очень-очень плохо» по отношению к США.