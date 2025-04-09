Лавров: Европа снова «окрысилась» на Россию, с этого начиналась не одна война

Глава МИД напомнил, что во время Второй мировой практически все «нейтральные» европейские державы оказывали поддержку нацистской Германии. Лишь после разгрома гитлеровцев в 1945 году и ослабления Европы инициаторами большинства конфликтов стали американцы, но до этого источником всего трагизма была именно Европа.