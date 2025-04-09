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Лавров заявил о прорывающихся у Германии нацистских инстинктах

Глава МИД РФ отметил, что в ФРГ происходит рост антироссийских настроений.

Источник: Аргументы и факты

Возрождение прежних нацистских инстинктов сейчас наблюдается в ФРГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Германия наверняка хочет вновь вернуть себе былое величие, и генетически ради этой цели у них прорываются старые инстинкты, нацистские инстинкты», — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

Он уточнил, что в стране происходит рост антироссийских настроений. Лавров отметил, что в ФРГ с новой силой предпринимаются попытки обвинить СССР в начале Великой Отечественной войны.

По словам главы МИД РФ, Иосифа Сталина стремятся не просто приравнять к Адольфу Гитлеру, но выставить главным зачинщиком нападения нацистской Германии на Советский Союз. Министр подчеркнул, что указанные попытки вызывают серьёзную тревогу.

Напомним, ранее газета Berliner Zeitung написала о закрытом документе МИД ФРГ, в котором говорилось, что русских и белорусов необходимо не допускать либо насильно выдворять с мероприятий, посвященных Дню Победы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что если немецкие силовики пойдут на такие шаги, то это нельзя будет расценивать иначе как возрождение нацизма.