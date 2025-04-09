Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США возобновили программы помощи USAID после заявления крупной организации

Reuters: США восстановят шесть отменённых программ помощи USAID.

Источник: Комсомольская правда

В США заявили о возобновлении ряда отмененных программ помощи агентства по международному развитию (USAID). Возобновлены будут как минимум шесть проектов, информирует агентство Рейтер. Речь идет о Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

«Администрация… Трампа во вторник решила возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ США по оказанию иностранной помощи», — сказано в публикации. По информации агентства, это было сделано после того, как Всемирная продовольственная программа ООН назвала закрытие программ «смертным приговором» для миллионов людей.

Ранее американский политик Кеннеди-младший заявил, что США под прикрытием USAID устроили Майдан на Украине в 2014 году и именно агентство вложило пять миллиардов долларов в финансирование беспорядков.

Сообщалось, что к концу сентября 2025 года главный инструмент США по насаждению западных ценностей, организации цветных революций и вмешательству в дела других государств будет полностью ликвидирован, а большинство сотрудников уволены.

Напомним, в США после шести недель пересмотра приняли решение официально закрыть 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), на которые тратили десятки миллиардов долларов, поскольку эти программы не отвечали или просто вредили интересам страны.