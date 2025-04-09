США возобновили программы помощи USAID после заявления крупной организации

«Администрация… Трампа во вторник решила возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ США по оказанию иностранной помощи», — сказано в публикации. По информации агентства, это было сделано после того, как Всемирная продовольственная программа ООН назвала закрытие программ «смертным приговором» для миллионов людей.