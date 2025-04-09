США возобновили программы помощи USAID после заявления крупной организации

В США заявили о возобновлении ряда отмененных программ помощи агентства по международному развитию (USAID). Возобновлены будут как минимум шесть проектов, информирует агентство Рейтер. Речь идет о Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.
«Администрация… Трампа во вторник решила возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ США по оказанию иностранной помощи», — сказано в публикации. По информации агентства, это было сделано после того, как Всемирная продовольственная программа ООН назвала закрытие программ «смертным приговором» для миллионов людей.
Ранее американский политик Кеннеди-младший заявил, что США под прикрытием USAID устроили Майдан на Украине в 2014 году и именно агентство вложило пять миллиардов долларов в финансирование беспорядков.
Сообщалось, что к концу сентября 2025 года главный инструмент США по насаждению западных ценностей, организации цветных революций и вмешательству в дела других государств будет полностью ликвидирован, а большинство сотрудников уволены.
Напомним, в США после шести недель пересмотра приняли решение официально закрыть 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), на которые тратили десятки миллиардов долларов, поскольку эти программы не отвечали или просто вредили интересам страны.