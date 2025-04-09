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ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Немецкая газета Bild со ссылкой на источники утверждает, что блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ), несмотря на предыдущие сообщения СМИ, не удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии.

Источник: © РИА Новости

Во вторник вечером телеканал NTV со ссылкой на источники, близкие к переговорщикам, сообщал о достижении соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ.

«Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров… Сейчас целью является достижение соглашения до полудня среды. Переговоры в штаб-квартире ХДС должны продолжиться с 9.30 (10.30 мск — ред.)», — пишет издание со ссылкой на источники, ознакомленные с ходом переговоров.

Позднее и сам телеканал NTV уточнил, что коалиционные переговоры все же еще не завершены.

Газета также приводит слова политика от ХДС Карин Прин, которая сообщила репортерам, поджидавшим у дома Конрада Аденауэра, что «завтра это продолжится».

Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали «Зеленые» (11,6%), «Левая партия» (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства «Союз южношлезвигских избирателей», получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.