ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции

Во вторник вечером телеканал NTV со ссылкой на источники, близкие к переговорщикам, сообщал о достижении соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ.
«Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров… Сейчас целью является достижение соглашения до полудня среды. Переговоры в штаб-квартире ХДС должны продолжиться с 9.30 (10.30 мск — ред.)», — пишет издание со ссылкой на источники, ознакомленные с ходом переговоров.
Позднее и сам телеканал NTV уточнил, что коалиционные переговоры все же еще не завершены.
Газета также приводит слова политика от ХДС Карин Прин, которая сообщила репортерам, поджидавшим у дома Конрада Аденауэра, что «завтра это продолжится».
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали «Зеленые» (11,6%), «Левая партия» (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства «Союз южношлезвигских избирателей», получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.