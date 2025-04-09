Постпред в Вене Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в победу над РФ

Европа ставит перед собой амбициозную цель победить Россию если не на поле боя, то в плане дипломатии, однако неизвестно, верят ли европейские лидеры в достижение озвученной цели. Такой вопрос озвучил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель — победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?» — написал Ульянов в Telegram-канале.
Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров указал на то, что агрессивное отношение Европы к России может привести к трагедии мирового масштаба. Дипломат отметил, что ранее все мировые трагедии начинались с того, что страны Европы проявляли агрессию по отношению к России и саркастически употребил определение «окрысились», характеризуя отношение ряда европейских лидеров к РФ.
Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что милитаризация стран Европы является весьма опасной тенденцией. Она никак не приближает разрядку обстановки в геополитике.