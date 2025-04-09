Reuters: США будут штрафовать мигрантов на $998 в день после решения о депортации

По данным высокопоставленного источника, пожелавшего остаться анонимным, администрация Трампа планирует применять санкции задним числом на срок до пяти лет, что может привести к штрафам в размере более миллиона долларов. Собеседники издания отметили, что закон скорее необходим для устрашения мигрантов и контроля общества.
Ограничения вытекают из закона 1996 года. Трамп применил их во время первого президентского срока в 2018 году, чтобы наложить штрафы в сотни тысяч долларов на девятерых мигрантов, искавших убежища в церквях. Следующий президент Джо Байден прекратил выписывать штрафы.