Трамп рассказал, сколько будут действовать пошлины против Китая

Как утверждает Трамп, страны звонят ему и унижаются ради сделки. «Я думаю, что война с миром, которая вообще не война, потому что они все едут сюда. Япония едет сюда, пока мы говорим. Они в самолете летят, их много. Все жесткие переговорщики», — уверяет он.