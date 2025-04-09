Трамп рассказал, сколько будут действовать пошлины против Китая

«Пока они не заключат с нами сделку, так и будет», — сказал Трамп.
Китайцы «в какой-то момент» пойдут на сделку, поскольку они «действительно хотят» ее заключить, убежден глава Белого дома.
Трамп подписал указ об увеличении размера пошлин в отношении Китая с 34% до 84%.
О планах ввести дополнительные пошлины в размере 34% на китайский импорт Трамп объявил 2 апреля. Еще 20% он ввел в марте. Пекин заявил, что вводит ответные дополнительные пошлины в том же размере — 34%. После отказа Пекина уступать президент США решил увеличить пошлину на китайский импорт еще на 50%, в результате размер тарифов достигнет 104%.
Американский лидер уверен, что Китай хочет заключить сделку по тарифам, но не знает, как это сделать. «Мы ждем от них звонка», — говорил он. Если Пекин решится на сделку, президент будет «невероятно щедр», отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Пекин заверил, что «будет бороться до конца».
Около 70 стран обратились в Белый дом с «запросами» по поводу тарифов, они «начинают переговоры прямо сейчас», заявил лидер республиканского большинства в палате представителей конгресса Том Эммер после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.
Как утверждает Трамп, страны звонят ему и унижаются ради сделки. «Я думаю, что война с миром, которая вообще не война, потому что они все едут сюда. Япония едет сюда, пока мы говорим. Они в самолете летят, их много. Все жесткие переговорщики», — уверяет он.