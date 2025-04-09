Правительство Узбекистана решило повышать тарифы на электричество и газ каждый год: чего ждать населению?

Формально, это не повышение цен, а их привязка к уровню инфляции. Однако в условиях, когда инфляция в Узбекистане скачет каждый год, это означает автоматическое и регулярное подорожание коммунальных услуг. Причем потолок в 10% вовсе не гарантирует «мягкость» — для многих семей это может стать серьезной нагрузкой на бюджет.