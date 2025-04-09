Правительство Узбекистана решило повышать тарифы на электричество и газ каждый год: чего ждать населению?

Индексация будет проводиться 1 мая каждого года с учетом уровня инфляции, но не более чем на 10%.
Что это значит на практике?
Формально, это не повышение цен, а их привязка к уровню инфляции. Однако в условиях, когда инфляция в Узбекистане скачет каждый год, это означает автоматическое и регулярное подорожание коммунальных услуг. Причем потолок в 10% вовсе не гарантирует «мягкость» — для многих семей это может стать серьезной нагрузкой на бюджет.
Как это соотносится с обещаниями?
Ранее власти заявляли, что тарифы не будут пересматриваться минимум три года, а резких скачков цен не предвидится. Новое постановление, по сути, означает, что прежние обещания неактуальны. Сначала — постепенное повышение в 2024—2025 годах, а затем — регулярная индексация каждый год.
Почему власти приняли такое решение?
Власти приняли решение о ежегодной индексации тарифов, руководствуясь рядом факторов. Во-первых, страна сталкивается с дефицитом электроэнергии и газа, особенно в зимний период. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, необходимо инвестировать в модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры.
Кроме того, государственный бюджет несёт серьёзную нагрузку из-за продолжающегося субсидирования тарифов, и его разгрузка требует пересмотра цен. Ещё одной причиной стало стремление к либерализации энергетического рынка — переходу от регулируемых цен к рыночным механизмам, что предполагает установление более реалистичных тарифов.
К чему это может привести?
Такие меры могут существенно отразиться на населении. С каждым годом расходы на коммунальные услуги будут расти, что особенно тяжело скажется на малообеспеченных и социально уязвимых слоях общества. Это может спровоцировать перераспределение семейного бюджета — все большая часть средств будет уходить на оплату счетов, снижая возможности на другие жизненные потребности.
Бизнес также столкнётся с увеличением издержек, особенно в сферах с высокой энергоёмкостью. Это может повлиять на конечные цены товаров и услуг, отразившись на всей экономике страны.
Чтобы смягчить последствия, государству необходимо внедрять программы адресной помощи (об этом уже было объявлено на днях), поощрять использование энергосберегающих технологий, субсидировать утепление жилья и обеспечить максимальную прозрачность в расчётах и корректировках тарифов. Только при таком подходе можно говорить о справедливом и поэтапном переходе к новым правилам игры.