Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дипломат Ульянов усомнился в вере Европы в возможность «победы» над Россией

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поставил под сомнение веру европейских политиков в возможность добиться «победы» над Россией. Об этом он написал в Telegram.

Источник: Life.ru

Дипломат напомнил, что лидеры стран ЕС регулярно называют своей главной целью победу над Россией. Если не на поле боя, то в международных отношениях, добавил Ульянов.

«Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?» — вопросил постпред.

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа в очередной раз «окрысилась» на Россию. По его словам, именно с этого начинались многие крупные мировые трагедии вроде Первой и Второй мировых войн.